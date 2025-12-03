搖搖手機就能發出警報！夏普 SHARP AQUOS wish5 四防手機給你防摔、防塵、防水、防護還兼顧環保耐用與平價

近年來在台灣市場積極導入智慧型手機的夏普，在 2025 年中引進全新「AQUOS wish5」，延續前一代的經典元素與設計，包含是同樣採用德國萊茵 TÜV 標章認證回收塑料打造的環保手機，也通過軍規認證提供強韌機身防護，並且保留大螢幕、大電量以及、防水等級以及 eSIM (虛擬 SIM 卡)、AI 電話助手等功能！相較前一代除了螢幕提升為 120Hz 之外，也是全球首款內建「搖搖防護」安全警報功能的智慧型手機！而它整體表現如何？功能與拍照好嗎？電力續航耐不耐久？值不值得買呢？接下來看看開箱吧！

鎖定通路市場銷售的 SHARP AQUOS wish5 這次算是例行性年度更新，主要改變在於「處理器升級、螢幕較上一代提升，加入 IP69 防塵防水等級 (可抵禦 80°C 高溫高壓水柱噴濺 2 分鐘) ，功能部分則新增「搖搖防護警報」功能！且除了前代 6GB/128GB 版本之外，也引進 8GB/256GB 版本，建議售價分別為 7,990 元以及 9,490 元！

什麼是「搖搖防護警報」呢？SHARP AQUOS wish5 在【青少年模式】中加入一個【防盜警報器】功能，能透過連續搖晃手機的方式，提供與【快速按電源鍵五次】一樣的"緊急求救"功能！

不同的是這個【防盜警報器】功能不是按壓電源鍵啟動警報，而是以【搖晃】的方式做啟動，即便放在包包裡面晃動也能啟動！

警報靈敏度有三種方式調整，也可以選擇發出「警報音」或是同時發出「警報語音」，當啟動警報時就可以提醒周圍人注意來幫助你，同時手機也會同步撥電話給指定的聯絡人！

SHARP AQUOS wish5 外觀延續上一代設計，同樣由知名設計師三宅一成創立的「miyake design」擔綱設計監修，核心搭載聯發科 MediaTek Dimensity 6300 八核心處理器，提供「MISORA 蜜果藍、SUMI 霧感黑、WAKABA 若葉綠、NADESHIKO 甜粉紅」以及「YUKI 雪花白」五種顏色，都採用不滑手不沾指紋的霧面背蓋！這篇小旭開箱的是「甜粉紅」，但認真說蠻像「淡紫色」的。

如一開始提到，SHARP AQUOS wish5 機身背蓋採用回收塑料打造 (再生塑料混和比達到 60%) 並使用低 VOC (揮發性有機化合物) 塗料來保障健康，防摔能力通過 MIL 軍規防護認證，防塵防水通過「IP6x 防塵認證」以及「IPx5/IPx8/IPx9 三種防水認證」，等於可在水深 1.5 公尺承受 30 分鐘浸泡 (IPx8) 之外，也同時具備 IPX5 防噴濺等級的防水保護，甚至加入 IPx9 熱水保護，因此不管是噴濺水流還是靜止水中都能達到良好的防護能力，這應該也是目前台灣市場中價格最經濟實惠的「三防」手機了！

螢幕，算是 SHARP AQUOS wish5 這代的升級亮點！尺寸與上一代相同為 6.6 吋，但螢幕更新率升級到 120Hz (上一代為 90Hz)，雖然螢幕解析度依然是 HD+ 等級，但這次亮度提升了，算是解決了上一代的痛點！

螢幕上方打孔從前一代水滴造型調整為圓形打孔，螢幕上方自拍鏡頭依舊是 800 萬畫素，黑色邊框內有聽筒、光線感應器、距離感應器等元件！

後方相機從外型到規格，幾乎延續上一代設計！採用與 SHARP 自家旗艦 R9/R10 相同的圓形設計！規格與上一代相同都是 5,010 萬畫素 25mm 等效焦段的主鏡頭，台版則有一顆日版都沒有的 190 萬畫素「景深」鏡頭，主要用來輔助拍攝時的距離運算！實際拍攝效果可從底下延伸閱讀進行查看。

機身右邊是「整合式的音量鍵」以及「電源鍵」，同時這顆電源鍵整合了指紋辨識器功能 (上一代為分離)，配置與位置也都與上一代相同！

實體指紋辨識器在這兩年好像有重新回歸的趨勢，畢竟平常待機時使用已經登錄指紋的手指直接按壓就能快速解鎖手機，平常也能輕易進行盲觸使用，也算是經典不敗的設計！

除了側邊指紋辨識器之外，透過臉部辨識也可進行解鎖，並且支援口罩解鎖功能！

卡槽在機身左上方，維持不需退卡針就能直接取出的便利設計！與上一代相同是採用 1+1 設計 (並不是三選二），可插入一張 nanoSIM 及一張 microSD 記憶卡做儲存空間擴充 (主要用於存放相機、影片、音樂、資料/文件等等) 。

雙卡雙待則是要透過 eSIM (虛擬 SIM 卡) 才能擴充第二個門號，進而構成 5G+4G 或 4G+4G 雙卡雙待，有需要第二張門號或上網卡的使用者可向電信業者進行 eSIM 申請！

microSD 記憶卡這次也從上一代的最大 1TB 升級到 2TB (記憶卡為選購) 。

底部為通話使用的麥克風 (小圓孔)、沒有方向性的 USB Type-C 連接埠以及喇叭開孔！而 AQUOS wish5 也只有底部一個喇叭，頂端聽筒沒有提供外放功能，因此只有單喇叭設計.....

電力續航方面，小旭使用 PCMark 3.0 的工作模式測試，SHARP AQUOS wish5 從 100%~20% 最長時間 (螢幕更新率使用預設) 落在 17~17.5 小時 (會依螢幕亮度、網路連線狀況以及安裝的應用程式在背景待機耗電等情形而有所差異)，而此狀態下還有 20% 電力唷！因次要達到一整天使用看來是絕對沒有問題的！

頂端有一顆輔助通話或錄影時進行降噪與收音強化的收音麥克風，保留 3.5mm 耳機孔更是要給讚！

整體來說，定價七千多元的 SHARP AQUOS wish5 是同價位中少見、僅見、難得一見具備 MIL 軍規防護、IP65/IP68/IP69 三重防塵防水保護 (IP65 是噴濺水柱防護、IP68 是浸泡水中的防護、IP69 是熱水防護) 的高耐用度手機，買給小朋友或長輩盡情"毀蕊"絕對不心疼，外送員拿來做導航 (要加遮陽帽) 或公司行號拿來做通訊的業務機也都非常適合，尤其搭配電信專案只要 0 元就可以帶走，提供長輩或小孩使用都能非常放心！

