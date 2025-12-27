搖晃瞬間畫面曝！7.0強震夜襲宜蘭…監視器糊了 超商飲料墜地全破

社會中心／洪正達報導

民宅監視器強烈搖晃下瞬間模糊。（圖／翻攝畫面）

宜蘭外海27日深夜11點05分發生芮氏規模7地震，其中震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度達72.8公里，位在震央附近的基隆、宜蘭、花蓮的民眾都度過了驚恐的瞬間，目前宜蘭商家及民宅的監視器也陸續曝光，清楚拍下地震瞬間恐怖的搖晃程度。

從民宅監視器中可以發現，就在搖晃當下，造成監視鏡頭模糊，另有超商內的飲料從貨架上翻落地上摔破，造成滿地液體待善後，所幸截至目前為止還沒有嚴重災情傳出。

超商貨架上的飲料摔破。（圖／翻攝畫面）

這場地震有網友聲稱有921的既視感。（圖／翻攝畫面）

