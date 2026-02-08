搖滾傳奇落幕！「3 Doors Down」主唱病逝 享年47歲
美國搖滾樂團「關門合唱團」（3 Doors Down）創始人兼主唱布拉德·阿諾德（Brad Arnold）於當地時間7日傳出病逝消息，享年47歲。
關門合唱團主唱病逝
根據《CBS news》報導，關門合唱團透過聲明證實布拉德病逝，並表示，「在他摯愛的妻子珍妮佛和家人的陪伴下，他安詳地離世，親人環繞在他身邊。他的音樂超越了舞台的局限，創造了連接、喜悅、信仰和共同經歷的瞬間，這些都將在他演出結束後長久地流傳下去。」
布拉德於2025年5月被診斷出患有第四期「透明細胞腎細胞癌」，樂團為此取消當年的夏季巡演，以便全心投入治療，他曾透過IG公開宣稱自己對於死亡「無所畏懼」。
布拉德於1996年在密西西比州組建3 Doors Down，憑藉首張專輯《The Better Life》一舉成名，銷量突破六白金，其中代表作〈Kryptonite〉，是他15歲時在數學課上靈光乍現的創作，該曲不僅入圍葛萊美獎，更成為搖滾史上的經典。
不過關門合唱團的輝煌背後伴隨著波折，吉他手馬特·羅伯茨（Matt Roberts）於2016年猝逝，貝斯手托德哈雷爾（Todd Harrell）則因法律問題離隊，布拉德也曾深陷酗酒困擾，不過最終戰勝心魔，生前已成功戒酒10年，他曾感慨地表示，戒酒的那些年是他人生中「最美好的時光」。
