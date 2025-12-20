搖滾天團化身主委！共和世代主唱穿宮廟背心登台秀中文

共和世代開心穿上 「萊恩款」宮廟背心，與歌迷相約2026台北小巨蛋見。（Live Nation Taiwan 提供）

OneRepublic（共和世代）聖誕節前夕帶著「ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG」再次完售熱血開唱，征服高雄巨蛋，全能主唱萊恩泰德以充滿活力的親民笑容抵高雄，主辦單位為了迎接共和世代再度重返開唱，準備了超接地氣的「萊恩款」宮廟背心，讓他本人愛不釋手，直接穿上台表演。

背心正面印有「萊恩泰德」中文名及標語「經典不敗 共和世代」，彰顯他多年來打造無數冠軍金曲的輝煌成就，也象徵樂迷對共和世代經典作品的熱血喜愛，背面則巧妙預告 2026年3月4日將前進台北，將在明年二度站上台北小巨蛋開唱。萊恩泰德把宮廟背心穿上台，搭配舞台炫目LED與燈光震撼效果，火力全開飆唱近二小時，天團氣場全開。

2026再攻台北小巨蛋，共和世代完售征服高雄巨蛋。（ Live Nation Taiwan 提供）

共和世代零負評攻雄蛋！2026重返台北小巨蛋。（ Live Nation Taiwan 提供）

超過25首神曲LIVE連發，首首耳熟能詳瞬間讓雄蛋秒變萬人大包廂，向來以親民著稱的 萊恩泰德撩粉招數從不停歇，包括現學現賣中文大喊「高雄，你好你好」開始打開話匣子「我愛愛愛高雄跟這裡的美食，今晚要狂點水餃，很愛你們，但等不及要回飯店點了！」逗得台下哄堂大笑，還不忘與歌迷近距離互動，特別走上小舞台自彈自唱，超近距離讓現場觀眾聽得如癡如醉，今晚現場尖叫聲震耳欲聾，歡呼聲一波接一波不間斷，直接掀翻高雄巨蛋屋頂，為今年樂壇畫下最熱血的完美句點，相約明年台北見。

