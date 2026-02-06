搖滾樂團主唱化身邪惡藥頭 《午夜之花》北川景子嚇到「錢都拿不好」

搖滾樂團SUPER BEAVER主唱澀谷龍太因《午夜之花》獲日本藍絲帶電影獎最佳新人獎。（天馬行空提供）

日本搖滾樂團SUPER BEAVER主唱澀谷龍太，2021年以《東京復仇者》主題曲〈呼喊你的名字〉竄紅，出色的唱功和充滿渲染力的詞曲獲得廣大粉絲的喜愛。他首度挑戰戲劇演出，在電影《午夜之花》飾演藥頭，旅展邪惡魅力，獲藍絲帶電影獎最佳新人獎；同台演出女主角的北川景子也獲頒最佳女主角獎。

《午夜之花》是導演內田英治繼五年前以《午夜天鵝》獲日本奧斯卡最佳影片後，再次自編自導的原創人性之作。他表示，當年就思考，接下來要寫一個在夾縫中求生存的母親的故事，找來日本人氣女星北川景子擔綱主演，並集結森田望智、佐久間大介和澀谷龍太等豪華卡司同台演出，入圍日本奧斯卡五項大獎。

北川景子對於澀谷龍太的演出大表肯定，她說：「拍攝時，我真的被澀谷先生的氣場震懾到，有一場戲是我所飾演的夏希來到澀谷飾演的角色面前，當他的面拿出錢包，把錢倒出來跟他說：『這是我全部的財產』，當下我真的手會忍不住發抖，連錢都拿不好！」

北川景子在《午夜之花》為養育孩子而從事犯罪工作。（天馬行空提供）

從影多年的北川景子坦言，一直以來渴望嘗試不同的角色，二十幾歲時因為外型的關係，大多演出魅力四射、堅強正義的角色。直到結婚生子後，扮演的角色範圍反而大大擴展，這次飾演的角色是一位母親，同時也是有缺陷、不完美的人，很開心導演願意將這個角色交給她來詮釋。

她表示，片中的母親雖然犯罪，心腸並不壞，而是充滿關西式幽默感的人。為了養育孩子努力賺錢，因此在表演時極力避免把角色演得古怪，而是盡可能呈現出她和孩子之間純粹自然的那一面，「雖然她的選擇比較極端，但是和許多職業媽媽一樣，她即使在外工作疲憊不堪，回到家面對孩子們仍努力收起疲態、展現笑容，這部分令我感到非常動容。」《午夜之花》今天在台上映。

中文預告

