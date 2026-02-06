搖滾樂團主唱變身邪惡藥頭 北川景子嚇傻連錢都拿不好

【緯來新聞網】日片《午夜之花》找來人氣女星北川景子擔綱主演，並集結森田望智、佐久間大介、澀谷龍太等豪華卡司同台演出。該片不僅成功入圍日本奧斯卡五項大獎，北川景子和澀谷龍太也分別榮獲藍絲帶電影獎最佳女主角、最佳新人獎。

北川景子在《午夜之花》中飾演單親媽媽。（圖／天馬行空提供）

從影多年的北川景子坦言，自己一直以來都很渴望嘗試不同的角色，二十幾歲時因為外型的關係，大多演出魅力四射、堅強正義的角色，直到結婚生子之後，扮演的角色範圍反而大大擴展了，「這次我在《午夜之花》當中飾演的角色夏希，她是一位母親，同時也是個有缺陷、不完美的人，我很開心內田英治導演願意將這個角色交給我！」



她形容夏希雖然犯罪，但並不是一個壞人，而是一位充滿關西式幽默感的母親，為了養育孩子努力賺錢，因此在表演時極力避免將她演得古怪，而是盡可能呈現出她和孩子之間純粹自然的那面，「雖然她的選擇比較極端，但是夏希和許多職業媽媽一樣，即使在外工作疲憊不堪，回到家面對孩子們仍努力收起疲態、展現笑容，這個部分也讓我感到相當動容。」



澀谷龍太作為日本搖滾樂團SUPER BEAVER的主唱，2021年以《東京復仇者》主題曲〈呼喊你的名字〉迅速竄紅，他出色的唱功和充滿渲染力的詞曲獲得廣大粉絲的喜愛。此次他首次挑戰戲劇演出，在片中飾演大藥頭佐藤，大展邪惡魅力。



對於澀谷龍太的演出，北川景子也大表肯定，「拍攝時我真的有被澀谷先生的氣場震懾到，有一場戲是我所飾演的夏希來到佐藤（澀谷龍太 飾）面前，當著他的面拿出錢包，把錢倒出來跟他說『這是我全部的財產』，當下我真的手會忍不住發抖，連錢都拿不好！」《午夜之花》在台上映中。





★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

北川景子以《午夜之花》拿下藍絲帶電影獎最佳女主角。（圖／天馬行空提供）

SUPER BEAVER的主唱澀谷龍太首次挑戰戲劇演出，在《午夜之花》飾演大反派。（圖／天馬行空提供）

