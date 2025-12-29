搖滾樂團翻唱「大魔王」經典〈夢醒時分〉 庸俗救星：代表爸媽的青春

【緯來新聞網】由滾石唱片推出的音樂企劃《滾石撞樂隊 2》自開跑以來話題不斷，上半場陸續發行13首改編作品，成功在網路上掀起「老歌新唱」的世代討論熱潮。《滾石撞樂隊 2》所選曲目橫跨滾石唱片的重要歷史節點，從「華語流行音樂教父」李宗盛 打造、創下百萬銷量紀錄的〈夢醒時分〉，到新台語歌運動的里程碑之作〈情字這條路〉，讓華語與台語的經典情感記憶在當代聲響中重新被聽見。隨著下半場正式啟動，企劃迎來全新篇章，由庸俗救星重新詮釋〈夢醒時分〉、百合花翻唱〈情字這條路〉，讓兩首重量級經典再次於當代舞台上對話。

樂團庸俗救星參與《滾石撞樂隊2》企劃，挑戰陳淑樺〈夢醒時分〉。（圖／滾石唱片 提供）

搖滾樂團庸俗救星挑戰被樂迷視為「大魔王等級」的華語經典〈夢醒時分〉。該曲收錄於 陳淑樺1989年專輯《跟你說，聽你說》，被譽為「10 首歌曲都是主打歌」，上市不到一個月即賣破40萬張、最終累積102萬張，成為台灣華語流行音樂史上首張正式突破百萬銷量的專輯，也奠定陳淑樺「都會女子心聲代言人」地位，並開啟李宗盛的黃金時代。



〈夢醒時分〉由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，歌詞採取「第三人稱」旁觀視角，從痛苦走向理性勸說，鼓勵人放下執念、面對未來，當年堪稱前衛；他也曾分享創作靈感源自想像「若要寫一封信給 齊豫 會怎麼寫」，因此以女性口吻書寫。歌曲原本計畫交由尚未出道的 吳倩蓮 演唱，後因赴港拍片《天若有情》而轉由陳淑樺詮釋，也意外成就這首跨世代經典。



談及選歌，庸俗救星表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，撇開悲情，邀請聽眾一起共舞，以很庸俗救星的方式陪伴走過情傷。值得一提的是，團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他感性地說：「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

樂團百合花參與《滾石撞樂隊2》企劃，改編潘越雲〈情字這條路〉。（圖／滾石唱片提供）

下半場由樂團百合花領軍，翻唱潘越雲於1988年發行的經典作〈情字這條路〉。這首歌曲詞、曲、唱皆由女性完成，是台灣音樂史上「新台語歌運動」的代表作，不僅讓潘越雲的歌唱事業達到新高峰，同名專輯《情字這條路》更是潘越雲的首張台語專輯，同時也是滾石唱片發行的首張台語專輯，具有劃時代意義。1988年，詞人慎芝在其人生兩千多首詞作中，唯一一首台語歌詞創作正是〈情字這條路〉，使其在台語歌史上更具不可取代的地位。



百合花主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」歷年來，賴銘偉、黃乙玲、鄭華娟等音樂人皆曾翻唱此曲。作為《滾石撞樂隊 2》發行至今首組改編台語歌曲的樂團，百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳「情字這條路」的情感顛簸。團員們笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車；第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候⋯⋯到站了！」

