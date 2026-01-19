搖滾樂團「通心粉鉛筆」首來台 團員：希望一起大聲唱

【緯來新聞網】 日本搖滾樂團「通心粉鉛筆（マカロニえんぴつ）」正式宣布，將於4月12日在 Zepp New Taipei 舉辦首場在台北的演唱會 「MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧！」這是他們首度來到台北開唱，團員特別向歌迷喊話：「不管是懂日文還是不懂日文，我們都希望大家跟著一起大聲唱！」

日本搖滾樂團「通心粉鉛筆」將來台開唱。（圖／好玩國際文化提供）

廣告 廣告

通心粉鉛筆自出道以來，以主唱 Hattori 充滿感染力的嗓音與樂團創作貼近生活的歌詞席捲日本各大排行榜。在確認將來台開唱後，團員們興奮地表示，台北演唱會將緊接在日本全國專輯巡演之後，團員間的默契與演出狀態都正處於「最完美的階段」。為了回饋初次見面的台北歌迷，團員們提議調整歌單：「雖然日本正在跑專輯巡演，但台北演唱會我們想加入更多大家耳熟能詳的經典歌曲！」他們更暖心地表示，聽說 J-POP 與 J-ROCK 在台非常受歡迎，非常期待能見到熱情的歌迷。



對於第一次來台開唱，通心粉鉛筆展現了搖滾熱血的態度。他們幽默地喊話：「歌詞亂七八糟也沒關係，希望大家能憑著感覺跟著節奏，一起開口大聲唱！」比起完美的合唱，他們更在乎的是與歌迷共同創造「在那一刻」最無可取代的回憶。 演唱會將於2月1日上午 11 點於遠大售票系統正式開售。

更多緯來新聞網報導

小安繼《憂愁》再推男人心聲神曲 超荒謬製作過程竟拖老婆下水

玖壹壹新歌MV邀百萬女神助陣 DJ SODA火辣入鏡