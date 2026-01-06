搖滾進校園 北市景美女中用音樂陪伴青春心靈

玫瑰墓樂團前進景美女中，將真實生命故事化作動人旋律

近年青少年心理健康議題備受社會關注，情緒壓力、自我認同與人際關係等挑戰，已成為校園中不可忽視的重要課題。臺北市景美女子高中舉辦「音愛生命」生命教育演唱會，邀請玫瑰墓搖滾樂團以原創音樂與生命故事，引導學生理解情緒、關照生命，打造更具支持力的校園環境。

景美女中表示，玫瑰墓搖滾樂團由急診醫師蘇世揚創辦，他將第一線醫療現場面對生死與創傷的經驗融入創作，透過真實生命故事結合音樂，將課堂中較為抽象的生命教育議題轉化為故事與樂曲，陪伴年輕世代面對情緒與心理健康課題，展現生命教育貼近青少年的多元實踐。

景美女中說明，本次活動與新北市大左岸扶輪社共同主辦，由景美女中教師、扶輪社25–26年度社長朱蘭慧發起，並攜手在地社區協辦，整合社區、社會資源，共同建立學生的安全網。

扶輪社地區總監林政邦指出，心理衛生是全球共同面對的重要議題，國際扶輪長期致力於相關倡議與行動。玫瑰墓搖滾樂團以獨特的方式，將演講與搖滾音樂結合，把一段段生命故事轉化為感人至深的歌曲，用生命書寫音樂、用音樂說故事，對心靈具有深刻的撫慰與啟發力量，是極具意義、值得推廣的生命教育形式。

景美女中周寤竹校長表示，學校重視學生的心理健康與情緒教育，透過結合社會情緒學習SEL概念的生命教育活動，協助學生在面對壓力與挑戰時，學習表達、抒發情緒，營造溫暖且友善的校園氛圍。