搖起來手感不對！毒品藏瓦斯罐 遭警識破

台中刑大偵破毒品案往上游溯源，發現一名劉姓女子以逢甲鬧區的娃娃機店作為掩護，販售安非他命、海洛因等毒品，警方搜索娃娃機二樓的租屋套房，發現瓦斯罐被切開挖空，裡面夾藏1大包喪屍煙彈的原料，當場人贓俱獲。

員警：「做完筆錄給檢察官複訊啊。」

看到警方上門，女子不敢輕舉妄動，警方檢查屋內物品，結果轉開桌上其中一罐瓦斯罐發現。員警vs.販毒女子：「（來這裡面多少），這不是，（不然這什麼，藏在裡面這什麼，這袋是什麼）。」

一大包白色不明粉末，先用空的衛生紙包裝包覆，以假亂真，再藏進卡式瓦斯罐，這包是什麼，女子還想裝傻。員警：「這是你的東西，你跟我講不知道是什麼，好那你就偷偷交代是誰的。」

說來說去，看來是藏不住了，女子這才坦承，裡面藏著的是俗稱喪屍煙彈，依托咪酯的原料。台中警方年前偵辦毒品案，持續向上溯源，發現這名販毒的劉姓女子以逢甲夜市的娃娃機店當掩護，作為毒品交易場所，同時租了娃娃機店2樓套房，購買原料自行製造喪屍煙彈，同時還將海洛因、安非他命等毒品，販售給下游的藥腳多達6人，為了夾藏毒品，女子剪開將卡式瓦斯罐外殼，挖空內部，以為神不知鬼不覺，但警方拿起一搖晃，感覺跟一般液體燃料的，晃動感有落差，這才東窗事發。

台中市刑事警察大隊偵六隊隊長張勝記：「另外在房間內的其他地點查獲大量的毒品，海洛因、安非他命、依托咪酯，經檢察官聲押獲准，並依毒品危害防制條例起訴在案。」

女子藏身逢甲鬧區娃娃機店，囂張販毒，檢警兵分多路，一個都別想逃，法院聲請羈押獲准。

