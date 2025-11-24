專題組／綜合報導

清晨的長照機構裡，幾位銀髮長者圍成一圈，手裡拿著彩色球，隨著指令拋接、踏步，一邊動作，一邊還要講話，不時再穿插蔬菜名稱或動物詞彙，規則有時突然改變，場面有點「混亂」，不過，這可不是失控，而是腦部訓練的一部分。





搖醒腦袋！ 預防及延緩長輩失智 運動員突破表現 都靠「這招」訓練

透過多變的動作組合刺激大腦，訓練協調力和認知能力，預防及延緩失智，在歐洲樂齡課程很受歡迎。（圖／Life Kinetik提供）

來自德國的生命運動力學 Life Kinetik，是由德國人 Horst Lutz發明，核心概念是藉由非慣性的動作，刻意製造「不熟悉「、「會失敗」的狀態，讓神經通路重新活化，相當於讓大腦長出新的連線。和一般人對於「訓練」的認知很不一樣，它並非要求受訓練對象要有精準表現，反而是「從錯誤帶來的新刺激」，讓大腦被「搖醒」。

廣告 廣告

搖醒腦袋！ 預防及延緩長輩失智 運動員突破表現 都靠「這招」訓練

台灣女足國手—松永早姬（右）正在接受培訓師訓練，把失誤當應變。（圖／Life Kinetik提供）

在台灣，這樣的腦部訓練法，也應用在運動員身上，像女足國手台日混血兒—松永早姬就是一個例子。她在傳球、跑動的同時，培訓師另外加入了顏色辨識、記憶或節奏指令，過程中，規則也會突然改變，對選手來說，運動訓練不再是慣性行為，而是把「失誤當成應變」，久而久之，選手的反應、判斷和視野會比肌肉更快一步，自然地，在球場的運動表現有所提升和突破。請見臉書影片連結。

搖醒腦袋！ 預防及延緩長輩失智 運動員突破表現 都靠「這招」訓練

日本銀髮機構也在使用這套訓練，増加記憶力和判斷力，延援長者失智。

Life Kinetik生命運動力學訓練，在高齡化社會的日本，已被導入銀髮機構與復健中心。以富山市角川的介護預防中心為例，它是在透過在地化的服務，延緩長輩老化及失能。這裡的長者每週一次參與課程，內容包含拍球、行走、語言與記憶指令的組合訓練，一年後調查顯示，多數參與者的記憶力與判斷力都有進步。

原文出處：搖醒腦袋！預防及延緩長輩失智 運動員突破表現 都靠「這招」訓練

更多民視新聞報導

異言堂(影)／嗅覺比人類強十萬倍 路徑追蹤搜救犬出動 把失智阿嬤安全帶回家

異言堂(影)／粉紅戰士大戰殭屍 導演徐紫柔用奇招 讓外婆延緩失智

異言堂(影)／蛋商不說的秘密 選對雞蛋 省下醫藥費

