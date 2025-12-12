搖頭！投男欠債想翻身竟跑去種大麻被逮 債務未解還多一條罪

記者陳佳鈴／台中報導

被龐大債務壓得喘不過，男子竟企圖透過種大麻等非法途徑「翻身還債」。(圖/翻攝畫面)

欠債不好好賺錢還債竟然還走偏路！刑事局中部打擊犯罪中心近日查獲一名男子竟在南投的民宅內種植大量的大麻，男子落網後竟宣稱，是被龐大債務壓得喘不過企圖透過非法途徑「翻身還債」，不料卻遭人利誘投入大麻栽種，最終不僅債務未解，還身陷刑責。專案小組歷經數月蒐證與跨縣市追查，一舉查獲3名嫌犯，並在其中一人住處起出改造手槍與子彈。

警方調查指出，該案源於今年5月。刑事局接獲情資顯示，楊姓男子因積欠債務、經濟壓力沉重，有人向其鼓吹可透過栽種大麻「以毒抵債」，楊男誤信說法，竟在南投縣水里鄉一處民宅內設置栽種場所，開始非法培植大麻。警方獲報後，隨即由刑事局會同南投縣警局集集分局成立專案小組，並報請南投地檢署吳慧文檢察官指揮偵辦。

警方前往楊嫌住處執行查緝，當場發現宛如小型大麻栽種場，查扣大麻活株共68株，以及乾燥大麻葉、大麻種子與完整培植設備。(圖/翻攝畫面)

經長時間蒐證確認犯行後，警方於6月30日持法院核發搜索票前往楊嫌住處執行查緝，當場發現宛如小型大麻栽種場，查扣大麻活株共68株，以及乾燥大麻葉、大麻種子與完整培植設備。警方隨即擴大追查上游與共犯關係，於8月7日同步在台中市烏日區、南投縣集集鎮及水里鄉多處地點展開搜索行動，成功拘提林姓、陳姓2名共犯到案。

警方並在陳嫌住處另有重大發現，起出改造手槍2枝及子彈12顆，顯示該案不僅涉及毒品，亦存在高度治安風險。全案3人均依毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准，案件目前已依法提起公訴。

