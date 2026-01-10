搗毀縣城隍廟文物 男嫌落網

今天才正式升任台南市副市長的前民政局長姜淋煌，日前赴縣城隍廟了解案情。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

無聊男子夜闖北區縣城隍廟破壞龍頭杖和令旗，由於涉及縱火的公共危險，經縣城隍廟報案，北門派出所於報案當日就循線調監視器，在小東路逮獲涉案的許姓男子，依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。民政局長姜淋煌重視此案，還刻意前往縣城隍廟了解，並呼籲各宮廟：小心門戶，加強彼此之間的聯防。

北區宮廟最近連中三元治安事件，不是破壞就是偷竊。一月七日深夜，一位五十七歲的許姓民眾到縣城隍廟抽打天公爐、焚燒龍頭杖、折斷黑令旗、破壞五營，廟方認為涉及縱火的公共危險，於八日上午報案，北門派出所非常重視，在所長陳東宏指揮下，出動員警循線調監視器，終於在八日晚十一時於小東路許嫌家中將其捕獲，並帶到派出所說明。

據了解，許嫌似有「知覺失調」問題，據其子表示，由於拒絕服藥，所以連他都搬到永康刻意避開。

全台首邑縣城隍廟前黑令旗及龍頭杖七日深夜遭折斷、燻黑，警方已將涉案男子依毀損罪嫌送辦。（警局提供／中央社）

至於許嫌破壞的黑令旗及焚毀的龍頭杖，一直就是宗教信仰與地方文化的重要象徵，遭人毀損不僅影響廟方文物，更衝擊信眾情感。雖然損失只有五千元，但因其縱火對宮廟的危險性極大，才要求警方偵辦，以示效尤。

建於清康熙五十年（一七一一年）的全台首邑縣城隍廟，也是以「夜巡」登錄為台南市定民俗的歷史宮廟，廟中歷史文物甚多，現舊址將於二月五日正式動土重建，此次遭到無聊男子刻意毀損，引起廟方和信眾的高度關切，連今天才要走馬上任副市長的前民政局長姜淋煌亦於九日上午率北區區長潘寶淑前來視察，對北門派出所員警仁能在短時間內迅速破案，表示謝忱。