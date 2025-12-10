搜出周杰倫、F3〈恆星不忘〉MV新團 帕拉斯飾演「五月天青春時期」出道

【緯來新聞網】 樂壇新星樂團「帕拉斯 PALLAS」出道前就迎來「神級加持」，他們受邀出演五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的角色，而這支 MV 不僅集結五月天、周杰倫與 F3 的跨世代合流，更被樂迷譽為「2025壓軸最感人、最史詩級 MV」。MV 上線後迅速突破千萬點擊，裡頭暗藏的彩蛋，也讓歌迷瘋狂搜尋畫面中幾位青春洋溢的大男孩：「他們是誰？」-答案揭曉，就是尚未正式出道的帕拉斯PALLAS樂團。

廣告 廣告

樂壇新星樂團「帕拉斯 PALLAS」出道前就受邀出演五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV。（圖／迷音樂提供）

這段奇蹟般的旅程，被許多樂迷形容「命中注定」。當年五月天出道前，同樣因受到任賢齊賞識而受邀擔任 Backing Band；如今帕拉斯也被亞洲天王任賢齊欽點成為 Backing Band，不只接下重量級舞台，連專輯都尚未正式發行，就被選入華語樂壇年度最重要影像之一。外界形容：「這像是 20 年前的故事，在 2025年重演。」



更戲劇性的是，這個重大邀約，是從一則「IG陌生訊息」開始的。帕拉斯PALLAS 回想當時還是又驚又怕，鼓手大寶說：「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願？』」四個大男孩瞬間對看三秒……「我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知，眾人才確定，這不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。



〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯PALLAS 形容自己像在拍「機密任務」：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏……連我們家人都不知道我們在幹嘛。」一拍完隔兩天無預警MV一公開，四人的手機全被打爆：「大家瘋狂問：『欸這是不是你們？』『你們怎麼會出現在這支？』」也因為這支 MV，PALLAS 從「最忙碌的新人」正式升級成「最幸運的新人」。



帕拉斯PALLAS將於12/16正式發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，四名成員分別是主唱 FAMA（馬瑋辰）來自宜蘭，181 公分、雙子座，嗓音爆發力強、音色百變，能在古箏與爆烈搖滾間自由切換；吉他手小葵（彭立逵）185 公分、雙魚座，承襲 8、90 年代吉他英雄精神，堅持 SOLO 必須華麗、技巧性高，是團內的舞台亮點；貝斯手漢堡（葉承翰）184 公分、天蠍座，不只穩定、細膩，也能噴出高難度 SO LO，是全團節奏脊椎；鼓手大寶（魏浩宇）年僅 19 歲、牡羊座，卻能自由切換金屬、龐克、流行等全類型，爆裂能量讓整團像一枚失控隕石往前衝。帕拉斯PALLAS 接下來也將在 12/12 登上台中麗寶樂園《飄遊者音樂祭》，之後還要為跨年連趕八里和台中兩場跨年。

更多緯來新聞網報導

邱澤、許瑋甯結婚！王力宏前妻李靚蕾禮服超強 以為「cosplay伴娘」

3影后化身麋先生小師妹 攜手宇宙人操刀〈你在哪裡〉姊姊版