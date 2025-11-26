搜尋引擎新戰國時代！Pinterest用「搜尋」搶下新一代入口流量

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

除了AI競賽白熱化之外，科技公司們也正悄悄爭奪搜尋引擎的戰場。雖然Google仍主導傳統搜尋市場，但消費者的習慣正在快速轉變：愈來愈多人改以社群平台或AI聊天工具蒐尋資訊，包括TikTok、Perplexity、Pinterest等新興入口都開始分食Google的流量。

Pinterest 加入搜尋引擎市場。（圖／Unsplash）

根據顧問公司8月調查約2,000名美國消費者，有近半數受訪者表示，他們在考慮購買商品時，更偏好使用AI聊天介面，而非傳統搜尋引擎。

廣告 廣告

Pinterest執行長雷迪（Bill Ready）接受《商業內幕》（Business Insider）專訪時表示，他認為高度視覺化的搜尋體驗是年輕世代的共同語言，而TikTok正是利用這一點快速崛起。但雷迪同時指出，他上任後並不想讓Pinterest成為「第4或第5個TikTok」，而是要重新專注於Pinterest最擅長的「搜尋」。

Pinterest執行長雷迪（Bill Ready）日前接受《商業內幕》（Business Insider）專訪。（圖／截取自Pinterest官網）

自2022年雷迪接任執行長以來，Pinterest已連續9季穩定增加使用者，近期每月活躍用戶攀升至6億人。其中多達三分之二的使用行為與搜尋相關，平台每月搜尋量更突破800億次，顯示搜尋已成為用戶使用Pinterest的主要動機，也奠定其廣告與購物服務的核心基礎。

在雷迪的主導下，Pinterest推出一系列改進的搜尋工具，例如透過AI工具，用戶可以找到符合自身的推薦內容。今年5月，也擴展出「視覺搜尋」功能，協助用戶找到相似甚至同款商品。這些功能不僅提升使用體驗，也使 Pinterest 成為高度商業化的搜尋入口，吸引更多廣告主投入。

相較於其他搜尋引擎爭奪「萬事萬物入口」，Pinterest聚焦於其擅長的視覺化與購物導向搜尋。雷迪認為，這個領域仍有巨大成長空間，也將是平台持續吸引年輕世代與廣告主的最大優勢。

更多FTNN新聞網報導

要員工大膽用AI！黃仁勳掛保證：不需要擔心沒有工作

人工智慧「勝過專業量表」！ 瑞典研究：AI助理可提高精神疾病診斷準確性

大型語言模型要退位了？Hugging Face 執行長：AI 下一步是「小而專」！

