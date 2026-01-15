搜尋F-16失聯飛官有進展「已定位飛機位置」

飛官辛柏毅墜機失聯，搜救行動持續。資料照



F-16V戰機飛官辛柏毅失聯至今第10天，國軍不放棄搜救。空軍司令部今（15）日表示，已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」(黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位。

空軍司令部指出，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」(黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。

有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

廣告 廣告

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

空軍花蓮基地一架機號 6700的F-16單座戰機，6日晚間18點17分起飛執行例行訓練，飛官辛上尉（29歲）於19點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油