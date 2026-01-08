搜救不放棄！空軍40秒影片曝「願辛上尉重返行列」
三立新聞／綜合報導
持續關心F16V戰機墜海，辛柏毅上尉不幸失聯，到今（8）日是第3天，陸海空搜救不停歇，總統賴清德也喊話要大家一起集氣，空軍弟兄也在臉書發出感人影片，表示絕不會放棄，希望辛上尉重返空軍行列。對於搜救行動，討海53年經驗老道的船長提出建議，表示因黑潮主流往東北方向流動，應鎖定東北方海域加強搜尋。
「絕不放棄」斗大字體，搭配飛官辛柏毅的帥照，空軍發布影片，強調每個弟兄都是家人，救援絕不間斷。一閃一閃的橘黃強光劃破夜空，搜救行動一刻都沒有停，只要還沒找到人，就不能放棄。
千噸級花蓮艦破浪前行，直奔事故海域全力搜索。
海巡人員：「我們主要是看岸際，海面上海巡警會作協尋。」
岸邊海巡人員拿著望遠鏡一遍又一遍，仔細查看任何一點可能線索，截至目前已派30架搜救飛機、2架無人機，另外也出動22艘艦艇和180名在官兵在陸面搜救，三軍齊心與各界互助，甚至擴大搜救範圍，一路延伸到台東北側近海水域，但討海53年經驗老道的船長為搜救提出建議。
石梯漁港船長林國正：「我凌晨投鉤投完之後，我這個工具會變成在這裡到海洋公園這邊來了，你看這樣流多少，它會朝東北方向流動，它不會是這樣的，它是這樣。」
老船長指出，東部外海黑潮主流往東北方向流動，流速非常快，平均每小時約2.5到3浬，他依洋流方向搭配船上儀器，比對數據推算，如果人或殘骸浮在海面，位置可能已經漂過宜蘭南方澳外海，他建議搜救範圍應該大幅往北修正，鎖定東北方海域加強搜尋。
總統賴清德：「國防部海空聯合搜救大隊，仍然持續全力搜救當中。」
搜救進度牽動全國的心，總統賴清德向全民喊話，希望大家一起集氣，另外國防部長顧立雄也針對外界質疑「模組化任務電腦不堪負荷」疑慮，出面澄清，表示MMC電腦升級並完成軟體修復後，過去三個月都沒再發生異常。黑夜再長，希望還在，軍方齊心，力拚找到辛柏毅。
