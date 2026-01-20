搜救再開！熊本阿蘇火山直升機墜毀「2台人生死不明」 今派無人機支援

即時中心／林耿郁報導

日本熊本縣阿蘇山昨（20）天發生觀光直升機墜毀事故，機體稍後在中岳火口內被發現嚴重毀損。機上包括台灣遊客在內的3人下落不明；在天亮後，警方與搜救隊今（21）天上午重新展開搜救，希望能將3人帶回。

集氣！NHK報導，這架遊覽直升機於20日上午11時左右起飛，預定繞行火山口周邊約10分鐘後返航，但隨即失聯；搜救單位於下午4時在中岳火口內發現殘骸，機體已嚴重毀損，機上3人不知所蹤。

警方指出，機上共有3人，包括64歲日本籍男性駕駛，以及疑為台灣籍的40多歲男性與30多歲女性旅客。目前正透過旅行社及外交管道確認失蹤者身分。

廣告 廣告

國土交通省表示，直升機於失聯前後，在火山口附近發出遇難信號。遇難信號分為因撞擊自動啟動，或手動發送兩種情況，相關單位正調查訊號發射方式與時間；倘若是手動發送，則3人可能倖存。

由於殘骸落於火山口內斜坡上，地形陡峭且存在火山毒氣風險，搜救行動受影響。警方今天上午7時30分起重新展開搜救，並投入無人機支援，持續搜索3名失聯者。

原文出處：快新聞／搜救再開！熊本阿蘇火山直升機墜毀「2台人生死不明」 今派無人機支援

更多民視新聞報導

日熊本「阿蘇火山直升機」驚傳失聯 機上2台灣人生死不明

2台灣人搭「阿蘇火山直升機」失聯 疑似墜毀瞬間畫面曝光了

找到了！熊本阿蘇山直升機殘骸嚴重損毀 暫時無法靠近機體

