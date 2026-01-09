搜救失聯飛官「疑撈救生衣」！海巡署回應了

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅疑跳傘逃生，搜救行動持續進行。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅疑跳傘逃生，且傳出沒有穿著防寒飛行衣，至今仍失聯。搜救單位今天上午在台東縣三仙台海域發現疑似救生衣，但經海巡署打撈後，確認為海漂廢棄物，與搜救案無關。

根據光點消失位置推算，辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，事發後各單位以空海陸聯合搜索，海巡署旗津艦表示，截至今（9）日上午9時，共派遣4艦16艇次、岸際132車296人，持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，搜救海域由國防部統籌規劃與分配。

廣告 廣告

針對上午事故海域往南、約在台東縣三仙台東方海域發現疑似救生衣一事，海巡署表示，經旗津艦打撈後，確認為海漂廢棄物，與飛官搜救案無關。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

證實死訊！藍營大咖「曾助韓國瑜選總統、提告洪秀柱」 享壽75歲

蔣中正日記全公開！「色色內容」超驚人 律師：他後悔沒燒掉

嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長被依恐嚇罪起訴 臉書13字回應