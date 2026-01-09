搜救失聯飛官64小時！傳「疑發現救生衣」 海巡署駁：海漂廢棄物

上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，軍方、海巡及空勤等單位持續搜救。（圖／海巡署提供）

空軍一架F-16戰機於6日晚間在花蓮執行夜航任務失聯，飛官辛柏毅疑跳傘逃生。而外界傳出搜救單位今（9）日上午在台東縣三仙台海域發現疑似救生衣，但經海巡署打撈後確認其為海漂廢棄物，與F-16失事案無關。

根據光點消失位置推算，辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘。隨後各單位以空海陸聯合搜索，搜救行動截至目前近65小時，辛柏毅家屬苦守花蓮空軍基地等待。

稍早有消息傳出，海巡署旗津艦疑似在台東縣三仙台東方海域發現救生衣的物品。然而，海巡署對此表示，經旗津艦打撈取證後，確認其為海漂廢棄物，與飛官辛柏毅搜救案無關。

截至今日上午9時，海巡署共派遣4艦16艇次、岸際132車296人，持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋。而空軍第五聯隊統計，今日搜救兵力包含空軍14架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183人，輕、中型戰術輪車47輛次及海巡10艘。

