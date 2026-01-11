搜救曙光？ 軍事粉專花蓮外海發現「浮油」 曝關鍵座標

花蓮縣 / 綜合報導

飛官辛柏毅6日晚間失聯至今下落不明。就在陸海空三軍持續搜救的關鍵時刻，傳出重要發現！軍事粉專Taiwan ADIZ成員僱用漁船搜尋外海，昨(10)日在花蓮外海發現海面上有浮油痕跡，第一時間將座標通報軍方，期盼能為搜救行動帶來突破性進展，軍方則表示將會比對釐清。

漁船不畏海象，深入飛官辛柏毅失聯的海域搜救，動用漁船上雷達儀器，精準定位座標沿途搜索，在昨(10)日傳出重要發現，軍事粉專Taiwan ADIZ成員說：「就突然發現到海上一些閃光的部分，在那附近先滯留了一下，發現閃光的部分還帶著七彩的反光，那很明顯就是一個浮油的一個痕跡。」

根據座標顯示，離岸邊只有約3.7海里，專家研判離岸不遠，如果真跟失聯戰機有關，可能是落海後被推回岸際，但有反流漩渦等因素，落海處只能先當參考，另外墜落在黑潮主流上的話，則是由南往北流，依流速每小時約3公里，若往回推算落海點，搜索範圍可能超過200公里。

國立台灣大學海洋中心教授楊穎堅說：「飛機掉下去那一剎那，它的油桶就破掉的話，過了三天這個油都已經非常散，很難看出來了，除非就是說撞擊那一剎那油桶沒有破，然後沉到海底那慢慢的把這個油浮出來，那這個是有可能的。」

軍事粉專成員僱用漁船，挺進外海搜尋，也將情資轉交國防部及海巡署，希望能幫上忙，軍方則表示將會進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡，廣播電台，廣播說：「請附近過往船舶加強瞭望，任何發現請通知基隆海電台。」

國防部11日持續投入搜救，軍機、艦艇之外，岸際動員183名兵力，陸海空三軍結合民間力量，不放棄希望要找回辛柏毅。

