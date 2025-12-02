搜救犬也入鏡 中市2026消防形象月曆亮相

《圖說》2026消防形象月曆，共13位形象人員，包括9位警消（含1位女性）與4位女性義消參與。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府消防局 2日舉辦「2026消防形象月曆發表會」，共13位形象人員，包括9位警消（含1位女性）與4位女性義消參與拍攝。他們以專業、健康與陽光形象，展現台中消防專業與力量。

市長盧秀燕表示，今年形象月曆參與對象更多元，除警消、義消外，也有獸醫師、搜救犬等入鏡，全面呈現消防團隊的專業樣貌。月曆不僅具收藏價值，更肩負推廣防災知識的功能，盼市民在欣賞英姿之餘，也能提升安全意識。

消防局表示，近兩年消防形象月曆深受市民喜愛，今年月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

《圖說》市長盧秀燕親自開箱「2026消防形象月曆」。

消防局分享，此次封面人物由台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，吳醫師負責搜救犬醫療評估與健康監測，她也說，「隨隊獸醫的使命，就是在任何情況下，都能成為搜救犬最堅強的後盾。」另2月份形象人員林志宇是最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。4月份形象人員蘇君茹為唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神。

6月份形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，並以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。10月份形象人員鄢筠芳年僅23歲，18歲加入義消，雖課業繁忙，仍投入協勤，展現年輕世代的奉獻與熱忱。