搜救犬也入鏡 2026台中消防形象月曆亮相

台中市政府消防局昨（二）日舉辦「2026消防形象月曆發表會」，共13位形象人員，包括9位警消（含1位女性）與4位女性義消參與拍攝。他們以專業、健康與陽光形象，展現台中消防專業與力量。市長盧秀燕表示，每年年底發行的消防月曆，已成為深受市民及全國收藏者喜愛的年節熱門品項。今年月曆更出現溫馨亮點，兩位參與拍攝的消防同仁在拍攝後迎來懷孕喜訊，盧秀燕笑稱為「好孕月曆」，象徵福氣滿滿。她也說，除欣賞消防人員的精實形象，更重要的是透過月曆傳達防災、防火等重要知識，提醒市民提高防災意識。

盧秀燕提到，消防月曆的核心不只是俊男美女，而是讓市民看見消防、救災與救難人員的真實面貌。今年形象月曆參與對象更多元，除警消、義消外，也有獸醫師、搜救犬等入鏡，全面呈現消防團隊的專業樣貌。月曆不僅具收藏價值，更肩負推廣防災知識功能，盼市民在欣賞英姿之餘，也提升安全意識。

消防局說明，2026消防形象月曆將以贈送的方式與市民朋友分享，市民朋友除了在今日發表會參與消防局臉書活動現場領取外，未能親臨活動的市民朋友也可透過參與捐血、捐發票公益活動獲得1份精美月曆。