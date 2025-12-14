搜救犬牽起台灣與德國之間的情誼

(德國之聲中文網) 1999年9月21日凌晨1點47分，規模 7.6 的九二一大地震震撼全台。德國聯邦搜救犬協會（Der Bundesverband Rettungshunde e. V., BRH）在震後迅速啟動應急機制，在地震發生未滿24小時便出發，約15小時後抵達台灣。這支救援隊共有10名隊員與8只搜救犬，攜帶約1500公斤的專業救援器材趕到災區。

BRH隊伍首先抵達台北，部分隊員隨後被派往台灣中部的重災區支持。在救援行動中，隊伍來到一棟倒塌的15層高樓前，據報導，廢墟裡唯一生還者是德國救難隊救出的，該事件象征兩國搜救合作的重要裡程碑。

Nicole Gies 回憶當年的救援行動

BRH 領犬員 Nicole Gies 女士回憶道：“我當時26歲，第一次參加海外救援。我的狗 Lilli（莉莉）是一只體型小、毛色淺的黃金獵犬。我們大約在1999年9月22、23日抵達台灣，下飛機後先到台北報到，聽取簡報後便帶著裝備前往指派的搜救區域。”

她說，“搜救過程中，有一只其他隊伍的搜救犬首先發出特別吠聲，我們立即循著聲音趕往現場。此時莉莉也確認廢墟中可能有人。於是我們使用生命探測儀等器具搜尋生還者，並與其他國家的搜救隊共同作業。最終，我們成功救出一位婦女，這次任務讓我們都感到非常慶幸。”

這段歷史不僅展現了搜救犬的專業能力，也見證了台、德兩國在救災領域的合作與友誼，為後續國際搜救訓練與交流奠定了重要基礎。

十多年後， 2017 年，Nicole Gies 再度踏上台灣的土地。不過這一次，她和她的伙伴不再是來救災，而是協助訓練搜救犬並辦理國際認證程序。自此之後，除了新冠疫情期間，BRH 基本上每年都會派員赴台，台灣的訓犬師每年也會前往德國拜訪BRH，持續深化兩國在搜救犬訓練與國際認證上的合作。

921：一場天崩地裂的大地震

921大地震造成近2500人死亡、29 人失蹤，超過1萬人受傷。全台灣約十萬五千戶房屋倒塌或嚴重損壞，財產損失達2000多億新台幣（約64億美元）。地震教育園區解說員黃惠瑛表示，當年共有來自20個國家、41個團體的767名搜救人員及99只搜救犬抵達台灣協助救災，其中包括德國、美國、日本、韓國、俄羅斯、土耳其及法國等國。

黃惠瑛回憶起往事，當年的她只有17歲，還是高二學生，為了求學，獨自離家到台中，住在學校附近的一棟公寓裡。地震發生在深夜，她正准備上床睡覺，突然聽到樓上陽台傳來東西摔落的聲音，夾雜著玻璃破碎的響聲。隨即整棟樓劇烈搖晃，彷佛房子要被撕裂。她還來不及弄清楚發生了什麼事，想開燈卻發現已經停電。

當她驚慌失措、不知該如何自處時，忽然聽到外面有人大喊：“快下樓！房子要倒了！” 她趕緊逃到樓下，與其他人一起撤離到一個寬敞的十字路口避難。不久，有人冒險返回住處拿來一台收音機，透過廣播才得知台中附近的南投（地震重災區）遭到毀滅性破壞，交通全面中斷。雖然四周一片漆黑，黃惠瑛仍看到遠方多處火光沖天。回過神來，她聽到許多人在哭泣、在呼喊，一切顯得格外彷徨無助。

黃惠瑛稱，她這一生從未經歷過如此黑暗的夜晚，而且那晚的風特別涼，幾乎沁入背脊深處。她的家人和好友大致平安，但同校的同學中有人在地震中喪生。

災後台灣重新建置救災系統

1999年發生九二一大地震時，台灣的消防救難體系尚在發展階段。幸運的是，當時有41支國際搜救隊抵台協助救災，並在災區順利搶救出零星的生還者。這次經驗讓台灣政府深刻感受到亟需提升大型災害的搜救能力。

因此，內政部於2002年成立消防署特種搜救隊，其中包含搜救犬訓練隊伍。特搜隊負責進行震災、急流、重大交通事故、山難等各項專業搜救訓練。他們致力於三大任務：直升機立體救災、國內重大災害搶救，以及國際人道救援。

此外，特搜隊還承擔提升全國特搜能力與救援效率的責任。他們推動全國搜救隊能力認證計劃，建立國內外災區的共同語言與標准化救災機制，並積極參與國際交流，建立伙伴合作關系。透過多面向的經驗交流，台灣搜救隊的專業能力得以持續提升，為未來災害應變奠定了堅實基礎。

台德救災上的具體交流

九二一大地震後，台灣各縣市開始培訓搜救犬。2016 年，BRH首度邀請內政部消防署的搜救隊伍赴德訓練。2017年，德方來台進行共同訓練，並與台中市消防局簽署合作備忘錄。2019年，台灣搜救隊第二次赴德國訓練。

2023年3月，內政部消防署與BRH正式簽署合作備忘錄，並在南投設立BRH在台辦公室與訓練據點，進一步深化合作。2024 年 9月，台灣搜救隊又與德國搜救隊（International Search and Rescue，ISAR）簽訂合作備忘錄，以加強搜救協作。BRH主要訓練救難犬，而 ISAR 則負責所有救難工作，包括火災、淹水、山難等。

BRH教官團隊多次來台進行為期數天的訓練，內容涵蓋理論學習、肢體語言識別、助手訓練、瓦礫搜索與路徑追蹤等多項專業技能。透過這些合作，台灣搜救犬隊在瓦礫搜救與路徑搜索等專門能力上得到明顯提升。

20年培訓有成

如今，台灣的搜救犬在國際認證與比賽中取得多項優異成績。2023年，新北市消防局的搜救犬隊伍由領犬員羅浩芳與搜救犬 Amei 組成。他們參加了國際搜救犬組織（IRO）的 Mission Readiness Test（MRT）認證，創下“隊史最佳成績”，並順利通過 MRT 認證。

早在2019年，台灣便承辦了搜救犬國際任務能力認證測驗（MRT）。這項由 IRO 認證的高階國際測驗中，當年共有6只台灣搜救犬成功通過認證，其中包括曾在花蓮地震中成功尋獲受困者的搜救犬“鐵雄”。

根據2018年《Taipei Times》報導，亞洲區共有9只搜救犬獲 IRO／聯合國認證，其中台灣佔7只，日本佔2只。報導指出，這些經認證的搜救犬可被聯合國用於人道救援任務。

救難犬訓練和認證：台德合作愉快

德國聯邦救難犬協會（BRH）副主席 Ulrike Gehner女士對 DW 表示，台德合作非常順利，雙方溝通直接且坦誠，在此基礎上將持續深化合作。她強調，維持這樣的合作關系，是雙方既定計劃中的重要部分。

Gehner 承認自己尚未以游客身份訪問台灣，但曾短暫造訪日月潭，留下深刻印象。2024 年，她曾走了一小段台北象山的步道，對景色贊不絕口。Gehner 表示，她對健行和爬山特別感興趣，希望未來有機會更深入探索台灣。雖然尚未到台灣度假過，但這已成為她個人的首要願望。

作者: 邱璧輝