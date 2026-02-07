搜救犬「黑崽」遭迷暈殺害 「市場肉賣光」尋獲僅剩殘肢

國際中心／綜合報導

中國搜救犬「黑崽」遭狗肉販迷暈殺害。（圖／翻攝畫面）

中國四川成都一處民間救援中心的搜救犬「黑崽」，日前被放出去外面上廁所時，遭狗販迷暈帶走，經當地警方調查後，發現「黑崽」已被殺害，且狗肉已在市場賣光了，僅尋獲殘餘肢體。

據陸媒報導，四川成都金堂縣一處民間救援中心傳出搜救犬失蹤，救援隊長指出，一隻11個月大的搜救犬「黑崽」，2日由隊員放出去救援中心外面大小便，因遲遲未歸，隊員察覺異狀報案求助。

當地公安調監視器發現，「黑崽」在救援中心外遭人以藥物迷暈，之後被裝進布袋，對方再以棍棒多次重擊，當公安找到涉犯時，他供稱已把「黑崽」肢解成狗肉販賣給不知情民眾，僅尋獲殘餘肢體。

救援中心不捨表示，「黑崽」聰明聽話且通人性，曾多次參與尋人以及救溺行動，原本計劃再送去參加更專業的訓練，不料卻發生意外。據了解，殺狗嫌犯已被逮捕，當地公安將追查是否有更多犬隻遇害。

