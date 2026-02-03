搜救犬IRO評量登場！ 26組隊伍角逐「高級冠軍」出賽世界盃

115年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測暨全國排名賽今（3）日正式展開，共有來自全台消防與民間搜救犬團隊26組隊伍參加，接受依循IRO國際搜救犬組織國際標準進行初級、中級與高級分級評量，檢驗搜救犬在瓦礫搜索、生還者定位、服從與敏捷性等核心能力。

115年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測暨全國排名賽今日正式展開。 （圖／消防署提供，下同）

消防署指出，本屆評量由IRO日本籍裁判大島薰、澤田和裕共同執行檢測工作，依據IRO技術規範進行客觀審查，使台灣搜救犬訓練成果與國際標準保持一致。依據IRO國際評量標準，搜救犬的認證分為初級V級、中級A級、高級B級三個等級，參加認證的搜救犬必須先通過V級測驗，下一場才能報名參加A級評量。

消防署表示，如順利通過2次中級測驗且成績達240分、評價為「良好」，就可報名B級高級測驗，通過中級以上始能正式成為搜救犬，投入災害救援工作。為鼓勵搜救犬團隊持續精進訓練並接軌國際專業標準，本次評量奪得高級第一名成績的隊伍，將優先獲得社團法人台灣偵搜犬協會全額贊助。

消防署指出，冠軍隊伍將代表台灣參加今年10月在義大利舉辦的IRO搜救犬世界盃錦標賽，藉由國際參與及技術交流，進一步提升台灣搜救犬專業水準。隨著測驗正式展開，外界關注焦點再度聚集在這場高規格國際評量，期盼所有參賽隊伍全力展現紮實的訓練成果與專業實力，為台灣搜救犬發展寫下新篇章，持續提升台灣整體災害救援戰力。

