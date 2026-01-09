搜救簡報狂標42次「無」 徐巧芯轟莫名其妙、顧立雄回:一點都不好笑

國防部推行新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」,要求公文須逐段標註密等,即使未列密資訊也需標註「無」。此規定在昨日空軍司令部召開飛官辛柏毅失聯搜救記者會時引發爭議,24頁簡報中出現42次「無」字標示,包括姓名、級職、生理狀況等公開資訊後都加註「無」,讓與會者感到困惑。

國民黨立委徐巧芯昨日質詢時直言此做法「很好笑」,認為公開記者會本就不涉機密,若要標示應寫在封面即可,每頁重複標註不僅增加基層負擔,更影響資訊閱讀。她質疑:「公開對外就不會有機密,有機密就不會召開記者會,還要這樣寫嗎?」

國防部長顧立雄回應時強調,精準標示機密是美軍行之有年的作法,國軍為與美軍實質交流、建立共同圖像,必須做到這項基本功。他指出美軍公開資訊會標示「U」,與國軍標示「無」道理相同,並反嗆「我覺得一點都不好笑,這是對作業人員核定的要求」。

徐巧芯則反擊,美軍標示「U」僅為建議非強制,且美軍標示在前面而非後面,更重要的是「全台灣人民看到都覺得好笑,所有軍官都覺得莫名其妙」。她強調內部文件如何標示是國防部的事,但公開記者會應以讓民眾看懂內容為優先。

民進黨立委王定宇建議可考慮改用「U」標示,民進黨團幹事長鍾佳濱也認為需要再討論調整。國防部表示將逐步檢討此標示做法,此議題罕見獲得朝野共識,認為應重新檢討相關規定。

