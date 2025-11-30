搜救行動持續擴大 登山失聯的新北市郭姓退休校長 仍無所獲

高雄市消防局業已出動30名搜救人員分成3個梯次，在鹿山山區擴大搜尋登山失聯的新北市郭姓退休校長。(記者鐘敏綺／ 翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

新北市郭姓退休校長隨隊攀爬玉山後四峰途中失聯一案，高雄市消防局業已出動30名搜救人員分成3個梯次，在鹿山山區擴大搜尋，並利用空拍機及繩索垂降下切山谷搜索，仍無所獲。

高雄市消防局第六救災救護大隊表示，今（30）日山區風大，霧雨，天氣狀況變差，能見度下降，增加搜救的困難，並擔心郭姓退休校長是否墜谷受傷。

高雄市消防局係於11月28日凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報，指一行7人登山隊伍的領隊報案，表示其中1名62歲郭姓男團員（新北市郭姓退休校長）失聯，高雄市消防局接報後立即組成搜救小組配合玉管處、保七員警，並召集旗美山域搜救義消分隊等搜救人員前往救援，截至今（30）日為止，已出動3個梯次，共30人前往；並分別於29、30日早上申請2架次直昇機搭載搜救人員降落玉山東小南山附近前往救援。

高雄市消防局第六救災救護大隊表示，搜尋熱區在最後會面點的鹿山山區二、七里及手機最後訊號點等處，並利用空拍機及繩索垂降下切山谷搜索，搜索範圍亦擴大至圓峰山屋、玉山南峰、東小南山及附近岔路口附近，但仍無所獲。