搜救辛柏毅有重大進展！國防部：已精準定位F-16戰機位置

飛官辛柏毅6日駕駛F-16戰機進行晚間訓練任務時墜海，失聯多日至今仍未尋獲，各相關單位持續展開搜救行動，如今迎來重大進展，國防部空軍司令部今（15）日表示，目前已精準定位失事戰機的位置，後續將委由專業團隊儘速打撈。

空軍司令部說明，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

