搜救辛柏毅海上現場直擊「浪高4米」 投擲4顆SLDMB！救援利器拚黃金72小時

空軍第五聯隊一架機號6700的F-16V( Block 20)單座機（又稱F-16AM），6日晚間在花蓮外海失事，上尉飛行員辛柏毅跳傘後仍未能尋獲。海、空相關單位出動人員全力搜救，力拚黃金72小時找到人。

海巡署指出，截至7日上午9點22分為止，累計派遣3艦及6艇在事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，配合國防部全力進行搜救作業。海難搜救測流浮標的用途是海巡署在海難搜救中，應用高科技的關鍵技術，主要用於分析事故海域的水流、風向與速度，幫助推算失蹤人員或物品的漂流軌跡，提高搜救效率。這些浮標具備GPS全球定位功能，能自我定位並回傳數據，是現代海難搜救中的重要工具。

此外，國軍搜救中心6日晚間也指派空軍救護隊，出動派駐台北松山基地、具備完整夜航能力的S- 70C-6搜救直升機，配備人員定位系統與目標定位系統，可接收個人緊急發報器或載具的緊急定位訊號；搭配F-16V單座戰機彈射後座椅定位儀發出訊號，標定大致位置。

空軍司令部7日早上說明，6日晚間派遣S-70C 、C-130型機、空勤總隊UH-60M型機、海巡派遣船艦、海軍派遣基隆級艦投入搜救。此外，空軍下令F-16型機天安二號停止演訓演訓任務派遣。

空軍司令部6日晚間發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間18時17分由飛行官上尉辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍已成立應變中心，展開搜尋行動。

