搜救辛柏毅第四天 台東三仙台外海發現疑似救生衣 海巡署證實為海漂廢棄物

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，飛官辛柏毅疑跳傘逃生，各單位目前仍持續搜救。搜救單位今天上午在台東縣三仙台海域發現疑似救生衣，但經海巡署打撈後確認為海漂廢棄物，與搜救案無關。

空軍第五聯隊29歲飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓失聯，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，海巡等單位8日支援搜救，全日不停歇。（圖／海巡署提供）

空軍一架F-16V戰機6日晚間7時許，在花蓮豐濱鄉東方海面失聯，根據光點消失位置推算，上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘。

事發後各單位以空海陸聯合搜索，海巡署旗津艦今天上午事故海域往南、約在台東縣三仙台東方海域發現疑似救生衣。

海巡署表示，經旗津艦打撈後，確認為海漂廢棄物，與飛官搜救案無關。

海巡署表示，截至今天上午9時，共派遣4艦16艇次、岸際132車296人，持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，搜救海域由國防部統籌規畫與分配。

空軍第五聯隊統計，今天搜救兵力包含空軍14架次、海軍2艘、地面部隊岸巡183人，輕、中型戰術輪車47輛次及海巡10艘。