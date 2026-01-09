搜救辛柏毅網傳「疑發現救生衣」 海巡：是漂流廢棄物

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅於6日夜航失事，人機失聯已超過60小時，陸海空持續擴大搜索。9日稍早傳出海巡艦艇在台東成功外海打撈到疑似救生衣物，海巡署後來證實，該物品僅是海漂廢棄物，與F-16搜救案無關。

海巡署夜間搜救未果。（圖／管碧玲臉書）

臉書粉專「Taiwan Adiz」稍早曾發出快訊，指出海巡CG-605在北緯23.05°東經121.33°發現疑似救生衣，正在取證回傳鑑定。不過海巡署說明，旗津艦打撈到的位置約在三仙台東方海域，已確認是海漂廢棄物。該粉專事後刪文並更新，此物品與F-16案無關。

截至9日上午9時，海巡署搜救能量總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人，各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象風力6至7級陣風9級、浪高3公尺。空軍方面表示，9日搜救兵力統計數據，空軍14架次、海軍2艘、地面部隊有岸巡183員，輕、中型戰術輪車47輛次、海巡10艘。各界持續關切搜救進度。

