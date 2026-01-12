搜救辛柏毅！軍事粉專稱花蓮外海現「浮油」 軍方：未發現

花蓮縣 / 綜合報導

飛官辛柏毅6日晚間失聯至今，依然下落不明，各單位持續搜救；軍事粉專Taiwan ADIZ成員僱用漁船搜尋外海，10日在花蓮外海發現海面上有浮油痕跡，第一時間將座標通報軍方，空軍也立即協調海巡署派遣船艦前往搜索，不過卻並未有任何發現。

民間軍事粉專成員僱用漁船，不畏海象深入飛官辛柏毅失聯的海域搜救，利用漁船上雷達儀器精準定位座標，沿途搜索不放過任何蛛絲馬跡。軍事粉專Taiwan ADIZ成員：「就突然發現到海上，一些閃光的部分，在那附近先滯留了一下，發現閃光的部分，還帶著七彩的反光，那很明顯，就是浮油的痕跡。」

根據座標顯示，離岸邊只有約3.7海里，專家研判離岸不遠，如果真跟失聯戰機有關，可能是落海後被推回岸際，但有反流漩渦等因素，落海處只能先當參考，另外墜落在黑潮主流上的話，則是由南往北流，依流速每小時約3公里，若往回推算落海點，搜索範圍可能超過200公里。

楊穎堅：「飛機掉下去那一剎那，它的油桶就破掉的話，過了三天，這個油都已經非常散，很難看出來了，除非就是說撞擊那一剎那，油桶沒有破，然後沉到海底，慢慢的把這個油浮出來，這個是有可能的。」

民間搜索隊立即將情資轉交軍方，空軍也立刻協調海巡署派遣船艦到座標點區域搜索，但後續也指出並未發現任何油污情事，也沒有掌握戰機或人員的相關跡象。

無線電台廣播：「請附近過往船舶加強瞭望，任何發現，請通知基隆海岸電台。」國防部昨(11)日持續投入搜救，軍機、艦艇之外，岸際動員183名兵力，陸海空三軍結合民間力量，不放棄希望要找回辛柏毅。

