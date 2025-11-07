搜救隊員揭山難秘辛 登山者驚吐迷路靈異經歷！如「紅色小女孩」翻版

資深搜救人員透露，曾尋獲在山區失蹤的登山客，對方告知某個人一直要他往偏僻荒涼的地方走去，宛如紅衣小女孩事件一般靈異。（示意圖，photoAC）

對鄰近山區的消防分隊來說，山難搜救可說是時常需要支援的任務，最常見的狀況無非是登山客走失或意外跌落。令人不解的是，即使身處清晰的登山步道、指標明確，總有部分山友會「鬼使神差」地偏離正途，一頭栽進荒煙蔓草的無人小徑。根據搜救隊的經驗累積，失蹤者最常被尋獲的地點往往藏在山谷溪流邊。更添神秘色彩的是，山區搜救工作時常伴隨著靈異傳聞，讓許多隊員抱持著「寧可信其有，不可信其無」的敬畏之心。

消防勤務的挑戰不僅取決於天候，更與地區特性息息相關。臨海單位忙於處理各類水域事故，山區隊伍則必須翻山越嶺，徒步搜尋受困者。據《中時電子報》報導，資深搜救人員指出，山區搜救任務的高峰期總落在週末假日或連續假期，這些意外的當事人大多是中老年族群，許多退休人士熱衷於戶外活動，然而卻經常輕忽裝備的重要性，只憑著一股熱血便輕裝上陣。他們喜歡結伴探索所謂的「私房秘境」，這種探險心態與準備不足，往往正是導致意外發生的主要原因。

曾駐守山區分隊的資深隊員分享了一段毛骨悚然的經歷，他們曾尋獲一位在山區迷路的民眾，發現對方受困在一個人跡罕至的詭異角落。詢問之下，該民眾竟回答：「就有人一直叫我往這邊走。」這番話語讓在場的隊員們瞬間聯想到著名的「紅衣小女孩」事件，背脊發涼。面對這些找不到線索的難題，隊員們有時也只能借助民間習俗，透過燃放鞭炮、吹響哨子、甚至燒香等方式「求助」於無形的力量。雖然並非百分之百奏效，但對山林中的神秘存在，他們始終保持著一份尊重與謙卑。

另外，部分隊員具備靈異體質，在搜救時總能聞到一股非比尋常的特殊氣味。就像「人體搜救犬」般，可以循著這股連同袍都嗅不到的氣味方向展開搜索，屢屢有意想不到的收穫。他們曾跟隨這氣味搜索多天後，最終在溪谷下游的水流處找到了失蹤者，可惜當時人已撒手人寰多時。

