搜救飛官辛柏毅第22小時 不放棄任何希望！急搜救

此次失事的F-16V，墜落區域剛好是在黑潮主流帶，雖然是暖流，海水溫度落在20到22度，但仍然有失溫風險，加上現場海象差，大大影響搜救進度。目前海巡署已投入測海流的浮標，提高搜救效率，而海陸空也都挺進支援，加強搜救任務。

F-16V失事，海巡徹夜搜救直到早上，海面上風浪依舊強勁，浪花不斷拍上海巡船艇。海巡人員：「現場海象不佳，惟天色放明，可持續以目視搜索海面。」

海巡署派遣旗津艦、台東艦及多艘搜救艇前往現場支援，同時投入SLDMB海難搜救測流浮標，掌握海況提高搜救效率。

國立海洋科博館助理研究員林群益博士：「（SLDMB）它主要就是要量測現場當時的海況，海流的方向跟速度，那量到的即時數據，就會回傳到一個搜救優選規劃系統。」

潛水教練活塞：「現在搜索的範圍盡量要往北去搜，因為黑潮流的關係，一直是往北帶的。」

失事地點就位在黑潮主流帶上，海流會沿著台灣東側，從菲律賓往日本海域北上，雖然本身是暖流，海水溫度約在20到22度，但仍有失溫風險。

潛水教練活塞：「海流從我們身體上，帶出去的溫度是陸地上的25倍。」

根據測流浮標數據，搭配過去的水文資料，可以進一步推估失事F-16V的飛行官辛柏毅可能被海流帶往的方向與位置，同時提高搜救效率。

此外，從昨（6）日晚間起，就出動S70C救護直升機，特別運用機上配備的前視紅外線偵測儀、強力探照燈、氣象雷達等設備，進行夜間搜救及醫療後送任務。甚至有漁民第一時間接獲通知，要協助搜救。

石梯漁港船長：「打電話要我們幫忙協尋，可是我們在海上作業，我說沒辦法，我的船不大，晚上外面都有9級的風，浪都滿大的。」

結合海陸空加強搜索，目前已派遣13架次空中支援及11艘海上艦艇，並派遣119名人員到海岸上進行搜索作業，不放過任何一絲可能。

