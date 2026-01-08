搜救飛官辛柏毅! 家屬求問神明:無論存活只想再見一面

地方中心／楊凱安 陳威余 趙永博 黃富溢 花蓮宜蘭報導

飛官辛柏毅失蹤第3天，大量人力持續在花蓮周遭海域，綠島附近搜救，辛柏毅小姨子難過發文，尋求花蓮當地問事的廟，喊話只希望能找到他，總統賴清德也呼籲全民集氣，祈禱辛柏毅平安歸來，而熟悉東部海流的老船長研判，飛官不排除已經往北漂移，來到宜蘭南方澳外海。

海巡艦艇就在浪高三公尺的海面上，乘風破浪，除了派出花蓮隊雙艇，還有蘇澳艦，進行夜間搜索，持續尋找飛官辛柏毅下落。深夜火光劃破花蓮外海上空，搜救人力持續發射照明彈，照亮漆黑海域進行搜索，甚至連綠島民眾，都目睹附近海域，有飛機飛行，空勤總隊俯瞰海平面，透過望遠鏡頭尋找飛官辛柏毅，總統更是盼全民一同集氣。總統賴清德表示「我非常希望我們全國人民，都能夠為辛柏毅上尉集氣，我們也祈禱他能夠平安歸來。」

浪高將近三公尺 海巡船艇入夜後持續搜索（圖／民視新聞）

網友透過海流與風場資料，製作漂移模擬圖，綠點就是推估初始位置，藍點則是模擬後的漂流點位，還有熟悉東部洋流，討海53年的石梯漁港老船長，根據黑潮流速研判，飛官不排除已經往北漂移。花蓮石梯漁港老船長林國正表示「經度只要超過35以後，就是黑潮的主流帶，黑潮主流帶的流向，它一定是往東北帶，他應該不會在這邊或是南邊，他應該在往北的地方，可能甚至於超過蘇澳。」蘇澳漁會總幹事陳春生表示「這個黑潮大概就是往，釣魚台沖繩那個倒三角位置，就這樣一直漂過去。」

老船長研判黑潮主流帶 恐將飛官帶往東北方漂到南方澳外海（圖／民視新聞）

岸巡人員前往花蓮豐濱靜浦部落海邊，尋找有無飛官和機體的下落。而戰機失事當晚，有民眾在石梯坪鏡頭君，發現晚間19時28分出現不明火光，只是火光呈現斜下方噴射，疑似是彈射座椅啟動時的火箭尾焰，不排除因為低空倒著彈射進海，造成信標機受損，才會收不到訊號。民視記者楊凱安表示「國軍空勤總隊與海巡等相關單位，除了透過空中與海上管道來尋找，也擴大了搜尋的範圍，同時派出大量的地面人員，沿著失事地點附近岸際來尋找，希望可以盡快找到失聯飛官辛柏毅。」辛柏毅小姨子發文，拜託廣大的網友，推薦花蓮可以問事的廟，來問出辛柏毅的位置，全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見一面。國防部長顧立雄表示「我想我們現在唯一的目標，就是盡全力進行搜救。」海陸空全面尋找失聯飛官，持續跟時間賽跑，不放棄任何機會。

