▲搜救F-16不放棄！明加派18架次戰機盤旋尋人。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞]

空軍一架F-16戰機飛官辛柏毅跳傘後失聯，自昨（6）天起至今（7）天傍晚5點為止，空軍已派遣14架次戰機升空盤旋，海軍與海巡署則出動13艘艦艇在附近海域搜救；地面部隊也不間斷巡查，陸軍與岸巡人員出動170人、各型戰術輪車44輛次，在岸際拉起嚴密搜救網，誓言不放棄任何一絲救人契機。

黃金救援時間一分一秒流逝，搜救行動將擴大規模。根據國軍最新數據，明（8）日搜救兵力將大幅增強，空軍計畫加派到18架次進行空中偵巡，強化高空與低空的搜索覆蓋率。儘管面臨海象與天候的雙重挑戰，海巡與海軍仍將維持9艘艦艇，在目標海域執行任務，配合內政部空勤總隊的直升機支援，希望在最快時間內定位失聯飛官的下落。

廣告 廣告

中央災害應變中心與國防部密切監控各項進度，地面部隊維持170名岸巡精銳及44輛戰術輪車，持續針對沿岸與礁岩區域進行地毯式搜索。國防部強調，全體官兵目前與時間賽跑，救援行動採取海空聯合作戰模式，並視現地氣象狀況彈性調整部署，祈求失聯飛官能傳回平安獲救的好消息。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16飛官失聯！海巡出動3艦6艇 冒9級陣風巨浪與時間賽跑

直擊！東海岸鏡頭君拍下「搜救照明彈」點亮黑夜全力尋找失聯飛官

共機艦擾台數暴增2倍！前F-16飛行員警告：影響國軍飛行訓練品質