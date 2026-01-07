搜救F-16辛柏毅不限72小時！他曝可能「漂流軌跡」 落點恐在這一片

政治中心／黃韻璇報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的漂移軌跡，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。

粉專「Taiwan ADIZ」今（8）日凌晨分享一張網友利用OpenDrift模擬，推算出來的漂流點，分析如果上尉飛官辛柏毅的F-16戰機如果是直衝入海，那麼碎片在海上也是一片，粉專也疑惑道，「那個安捷的SAR雷達呢？沒錢派？為什麼說要緊急抖內20萬，那是要拿錢去砸船家，要不要照我畫的區域去找！」

粉專分享網友利用OpenDrift模擬，推算出的可能「漂流點」。（圖／翻攝自Taiwan ADIZ臉書）

國防部7日晚間的最新說明中提到，從6日至7日17時，搜救兵力共派空軍14架次、海軍2艘，陸軍部分岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次。除了陸海空軍之外，內政部空勤總隊出動4架次；海巡也出動11艘。

8日搜救工作部分，預計規劃投入空軍18架次、海軍2艘，陸軍部分，岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次。內政部空勤總隊出動2架次；海巡也出動7艘。空軍督察長江義誠說明，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證。他強調，搜救不會受限72小時，全力搜救辛姓上尉。

