搜救F-16辛柏毅！家屬淚問神明 小姨子泣「想回家卻喊不要找」原因心碎

社會中心／施郁韻報導

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方正大規模積極搜索中，家屬也非常焦急。辛柏毅小姨子前往花蓮縣「嘉里代天府」問事，師姑傳遞「姊夫的訊息」，她心碎寫下：「你想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去...」

花蓮縣新城鄉嘉里代天府。（圖／翻攝自google map）

據了解，辛柏毅家屬前往花蓮當地的「嘉里代天府」問事，當地民眾指出，該宮廟香火鼎盛、且問事「極靈驗」，廟中除主祀五府千歲外，還有許多眾神，包括三山國王、註生娘娘、王母娘娘。主祀「五府千歲」為台中南庄南鯤鯓代天府分靈。

廣告 廣告

辛柏毅小姨子8日深夜在社群平台Threads發文，姊夫告訴家人左手、左肩被衣服或帶子卡住，要大家一定要找到「黑盒子」，她自責地表示，「我不知道黑盒子是什麼啊姊夫…我太笨了對不起。」

小姨子心碎寫下，問事中，姊夫提到自己撞到頭，「你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚」，「你也不清楚自己在哪。你想回家又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看」，家人心痛到無法言喻，「你要我們多心碎才好」。

小姨子提到，「師姑」表示願意以自身協助傳遞辛柏毅的話，並轉述「出事後12天內，我們會找到你、帶你回家」，家屬緊抓一絲希望。文末小姨子喊話：「我們要相信你的對嗎！！！回家吧。」

更多三立新聞網報導

F-16辛柏毅最後發話曝！妻哭腫眼 親友淚求「希望找到他」：快碎光了…

F-16辛柏毅生死未卜！飛官為何穿橘色？竟與「黑盒子」用意一樣

中榮神經外科爆無照醫療廠商代刀！遭控網紅醫師發聲：醫院內鬥真可怕

女檢陳舒怡被中共列「台獨打手幫兇」！偵辦多起共諜案 超狂背景一覽

