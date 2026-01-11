搜救F-16飛官辛柏毅第7天！ 軍方否認花蓮外海有浮油

飛官辛柏毅駕駛F-16戰機夜訓，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位投入搜救行動。（圖／海巡署艦隊分署第六海巡隊提供）

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16戰機執行夜航任務時，疑於花蓮縣豐濱鄉以東海面跳傘逃生，至今仍失聯。而軍事粉專「Taiwan ADIZ」日前自行僱用漁船前往花蓮外海搜尋，發現海面疑似出現油污漂浮痕跡，並表示已第一時間通報軍方、海巡單位查察。對此，軍方指出，已協調海巡艦艇前往通報座標巡察，但並未發現任何油污情事。

「Taiwan ADIZ」團隊日前表示，10日凌晨於海象不穩定的情況下，租用漁船往東北方向搜索，上午8時半左右在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面出現疑似浮油痕跡，返回石港漁港後，已將相關座標位置及影像第一時間轉交國防部與海巡署。

針對發現海面疑出現漂浮油，海巡署艦隊分署第六海巡隊昨（11）日傍晚回應指出，接獲通報後，協調海巡艦艇到該座標處巡視，沒有發現有油污情事。

第六海巡隊指出，軍方搜救能量總計派遣5艦24艇次、無人機4架次、岸際249車545人次，各海巡艦艇及岸際勤務人員目前持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。惟事故海域海象不佳，現場風力達6級、最大陣風9級，浪高約2公尺，對搜救行動造成一定挑戰。

空軍第五聯隊則表示，11日動員搜救兵力，包括空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡署艦艇7艘，並出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜索可能海域與岸際範圍；今（12）日的預劃兵力與11日相同，將持續擴大搜尋能量。

