搜救F-16飛官 軍方協調海巡艦艇巡察未發現油污

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機6日夜航在花蓮豐濱外海失聯，各單位連日不分晝夜投入搜救行動；關於海面油污，軍方表示，協調海巡艦艇到座標點巡察，未發現有油污。

空軍第五聯隊表示，今天動員空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，同時出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜尋可能海域與岸際範圍，連日不分晝夜投入搜救行動。

海巡署艦隊分署第六海巡隊表示，搜救能量總計派遣5艦24艇次、無人機4架次、岸際249車545人次，各海巡艦艇及岸際勤務人員目前持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。現場海象風力6級，最大陣風9級、浪高約2公尺。

之前有軍事粉專自行僱漁船到花蓮外海搜尋，發現海面疑出現漂浮油污，隨後將座標通報給軍方、海巡。軍方回應指出，接獲通報後，協調海巡艦艇到該座標處巡視，沒有發現有油污情事。（編輯：李淑華）1150111