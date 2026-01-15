搜救F-16V飛官新突破！已精準定位飛機訊號位置 規劃深海打撈

空軍第五戰術混合聯隊飛官辛柏毅上尉，6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務時失事，搜救行動仍持續進行，立委王定宇今（15日）在立院表示，空軍目前已經精準定位飛機黑盒子位置，但在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄。

管碧玲日前表示，國家海洋研究院的研究人員啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，也初步取得黑盒子的定位範圍，國海院則將聽音陣列儀器暫留在花蓮，由海巡署負責海面搜尋、國海院出力水下搜索，期望順利尋獲失是的人機。

空軍人士表示，俗稱黑盒子的「失事殘存飛行資料紀錄器」，在墜海後會立刻發出訊號，效能長達90天，不過訊號在30天後會快速耗弱，因此定位後，把握30天打撈黃金期進行打撈，否則訊號恐難以接收。

但軍方也憂心，失事海域當地水深達千米以上，恐會影響黑盒子訊號品質，現階段最重要工作是確認好定位後規畫打撈作業，打撈上來後作為後續事證發掘的基準。

據了解，若能掌握清楚訊號，未來軍方將委託打撈船，採取聲納及聽音器，掌握標定位置，並啟用水下攝影機確認物件，如果狀況許可，就會使用機械手臂或吊載方式取回。

