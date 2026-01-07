搜救F-16V飛官 他嘆：飛機太舊、新機未到

▲民眾黨立委張啟楷說，兩岸應多交流、減少對立和壓力，和平才是最珍貴重要的。（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。民眾黨前主席柯文哲說，「台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。」

民眾黨立委張啟楷也說，大家都期望搜救救援人員能夠成功救援我們的飛官，感謝搜救人員的辛勞。台灣海峽兩岸近期：一、兩岸緊張，勤務更忙、飛官們都很辛苦，壓力太大。二、飛機太舊、新機未到。兩岸應多交流、減少對立和壓力，和平才是最珍貴重要的。

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16失事瞬間疑曝光！東管處鏡頭君拍到「一團火光墜海」時間吻合

全民集氣！F-16V飛官跳傘逃生 管碧玲：盼白天視線改善有助尋獲

F-16在花蓮外海失事！飛官跳傘逃生搜救中 失事地豐濱鄉海象曝光