搜查高金素梅辦公室被直擊！北檢最新回應 會期逮捕、羈押立委得先過一關

國民黨立委羅智強今（10）日清晨突在臉書爆料，無黨籍立委高金素梅正被檢調搜索，痛批總統賴清德不演了。據《中央社》等媒體報導，傳出一早發動多路搜索台北地檢署（北檢）僅表示，目前不便回應或說明。

羅智強今早發布聲援影片，指賴清德此次劍指立法院中認真問政專業、監督政府最有力的高金素梅。羅智強批評，台灣民主在賴清德手上「已經是完全的不演」，這次是動高金素梅，下一個又要動誰？羅智強也強調，絕不會向獨裁的賴清德屈服。

一早搜索高金素梅住處？北檢暫未出面說明

日前針對美國在台協會（AIT）的「自由不是免費的」一說，高金素梅才批評美國「軟土深掘」，如今卻突傳被檢調搜索，引發討論。綜合媒體報導，北檢一早兵分多路搜索高金素梅陽明山住宿及國會辦公室，但對於高金素梅涉及罪名及搜索行動，北檢並未進一步證實。

值得注意的是，立法院每年共兩次會期（2月至5月）、（9月至12月），必要時得依法延長會期。根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用。」

