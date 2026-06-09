搜索內幕曝！高金前助理「拒開門」急電羅智強 涉詐1600萬遭求重刑16年、千萬交保
立委高金素梅涉嫌詐領助理費案8日偵結，檢方共起訴24人。全案唯一在押被告、高金素梅前助理張俊傑9日下午移審台北地方法院。北院晚間6時20分裁定張俊傑以1000萬元交保，並實施科技監控，限制住居及出境、出海8個月。
檢方在移審庭中指出，今年2月10日上午6時59分執行同步搜索時，張俊傑不僅拒絕開門，更在第一時間聯繫高金素梅、國會辦公室主任陳智葟及台東縣議員陳政宗助理利春。檢方指控，張俊傑隨後將搜索訊息轉告國民黨籍立委羅智強，意圖藉由輿論壓力干擾偵查程序。
拒開門聯絡立委 檢方指控企圖影響辦案
檢調發現張俊傑已刪除手機中部分與共犯的對話紀錄，且其長女張嘉琪（同案被告）目前仍滯留中國未到案。檢方認為，張俊傑在海外擁有資產，且其證詞與其他被告不一，對共犯具實質支配影響力，具備串供、滅證與逃亡之虞，建請法院繼續羈押。
辯稱罹癌暴瘦 律師：聯繫羅智強非拒搜
針對檢方指控，張俊傑的委任律師洪維駿反駁表示，張俊傑現年70歲，患有肺癌且曾切除部分肺部，羈押期間體重減輕十多公斤，健康狀況不佳。律師強調，張俊傑的二女兒及孫女皆在國內，且所謂海外資產並非事實，並無逃亡動機。
關於聯繫羅智強一事，律師澄清，當時是因為張俊傑無法聯繫上高金素梅，才嘗試多方聯繫尋求協助，並非刻意拒絕搜索。律師進一步說明，本案歷經十多年監聽與偵查，證詞不一致是因年代久遠所致，且張俊傑已承認張嘉琪僅為人頭助理，經費由其本人使用，認為張嘉琪是否到案與釐清本案事實無關。
涉詐助理費與補助款 檢方求刑16年
張俊傑被控在擔任高金素梅辦公室主任及助理期間，以虛報人頭及低薪高報方式，詐領公費助理補助費逾700萬元。他被指控為「多族群協會」的實際掌控者，利用不實單據詐領政府補助款共計933萬餘元。檢方認定張俊傑為此貪汙案的核心角色，蠶食公共資源，依《貪汙治罪條例》及洗錢等罪起訴，並向法院建請判處有期徒刑16年以上。
同案主嫌立委高金素梅則被控詐領助理費及育嬰補助共787萬餘元，遭檢方求刑12年6個月。儘管高金素梅在臉書發文喊冤並維護張俊傑，但法官考量案情及被告狀況後，最終裁定張俊傑交保，但須定期向派出所報到，且禁止與同案被告、證人接觸。
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