搜索票哪來的？陳佩琪：躡手躡腳偷看柯電腦

▲妻子陳佩琪寫臉書又闖禍，貼上搜索票將廉政署承辦人個資全貼上網。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日在臉書上又發文，批評京華城弊案是世紀冤案，並貼出過去搜索票的照片，上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機。事後稱自己不小心，外界質疑搜索票從何而來？陳佩琪今（21）日坦言，自己趁老公出門後，「就躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦」。

陳佩琪發文附上搜索票，上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機，對此外界質疑陳佩琪搜索票從何而來，她說，自己發臉書要趁柯文哲出門時，出門後就躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦。

陳佩琪稱，自己不是去偷看他women資料夾，過去是從沒檢查柯電腦的習慣，最近是看他的檔案太多了，一人看不完，而柯文哲也說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨她看。

陳佩琪喊冤稱，自己哪來的通天本領取得這份資料？自己不及地檢、馬檢和鏡檢，君不見先生手寫給秘書長的信，法官說不准，但竟會自動飄去鏡檢那裏被刊出來，馬檢在硬碟尚未做數位保存前就看過一遍，還光明正大、大喇喇拿去政黑節目上大放厥詞， 更可怕的是國家應該保密的資料、一張民眾在出入境管理局出國的監視器照片，竟然跑去《鏡周刊》那裏被登出來，這些應該全算是通靈者本領的靈異事件， 因為全查無不法。

