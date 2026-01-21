搜索票怎來的？ 陳佩琪：趁老公出門「蛇」進去偷看電腦

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（20）日發文再批京華城案，其中貼出過去的搜索票，更露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引發熱烈討論。對此，陳佩琪隨後塗掉個資並聲稱「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重」，而今（21）日她又再次發文表示，搜索票是她趁柯文哲出門時，躡手躡腳「蛇進去」書房偷看的。

陳佩琪表示，那張搜索票是怎麼來的？不就說過很多次了，發臉書要趁老公出門時，他出門了，就躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦。她還說「要聲明我不是去偷看他的 women 檔夾喔，我過去是從沒檢查老公電腦的習慣，最近是看他的檔案太多了，一人看不完，他也跟我說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便我看了…」

陳佩琪指出，她哪來的通天本領取得這份資料？她不及「地檢」、「馬檢」和「鏡檢」，君不見先生手寫給秘書長的信，法官說不准，但竟會自動飄去鏡檢那被刊登出來。

