搜索票照片哪來的？陳佩琪認了：我"蛇"進去書房偷看柯文哲電腦

記者李鴻典／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪20日在於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，但她卻貼出搜索票照片，上面有廉政署承辦人全名和手機號碼，均未馬賽克，引發犯法疑慮；陳佩琪今（21）天午間再發文，她坦承，資料是她偷看柯文哲電腦所得來的。

柯前幕僚吳靜怡開轟，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？這樣不違法嗎？前警察、知名評論員石明謹說，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

陳佩琪則再度發文說明，那張搜索票是怎麼來的？啊！不就說過很多次了，發臉書要趁老公出門時，「他出門了，就躡手躡腳"蛇"進去書房偷看他電腦，我要聲明我不是去偷看他的women 檔夾喔，我過去是從沒檢查老公電腦的習慣，最近是看他的檔案太多了，一人看不完，他也跟我說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便我看了…」

陳佩琪還扯，自己哪來的『通天本領』取得這份資料？「我的通天本領不及『地檢』、『馬檢』和『鏡檢』啦，君不見我先生手寫給秘書長的信， 法官說不准，但竟會自動飄去鏡檢那裏被刊登出來…」

