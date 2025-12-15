搜索範圍擴大！南韓警方突襲統一教10處據點 涉及前部長與多名議員
南韓警方針對「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）涉嫌向政界人士提供非法金錢及利益的爭議，於今日（15日）首度啟動大規模強制搜查行動。
根據《韓聯社》報導，南韓警察廳特別專案調查組於韓國時間上午9點左右，對包括統一教在內相關的共10處地點執行扣押搜查令，這次搜索的範圍極廣，不僅涵蓋統一教的核心設施，更直接觸及政界人士，主要搜索地點包括位於京畿道加平的統一教核心設施、首爾龍山區的統一教首爾總部，以及國會議員會館內、前海洋水產部長官田載秀的辦公室。此外，連收容前統一教世界本部部長尹榮浩（音譯）的首爾看守所，負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組辦公室也都被列為搜索對象。
截至目前，警方已將三名政界人士列為涉嫌收受賄賂或違反《政治資金法》的嫌疑人，並立案調查，分別是前海洋水產部長田載秀、前民主黨國會議員林鍾聲，以及前未來統合黨國會議員金奎煥，3人否認指控。另一方面，尹榮浩也遭立案調查，不過他最近在法庭上實質上否認了先前對送禮的相關陳述，稱相關說法「與我的意圖完全不同」。
此次突擊搜查是在南韓特檢組擴大調查統一教與前執政黨「國民力量」關係的背景下進行。特檢組先前曾比對統一教信徒名單與國民力量黨員名冊，查出超過11萬人同時列名，懷疑統一教高層曾在2023年3月國民力量黨代表選舉前，動員信徒集體入黨試圖影響選舉結果，可能涉及非法政治獻金。此外，檢方已向法院聲請逮捕統一教會長韓鶴子，指控她涉嫌向前第一夫人金建希及國會議員行賄，金建希11月初改口，承認兩度從與統一教有勾連疑雲的「建神法師」全成培處收受香奈兒精品包。
值得一提的是，統一教的爭議也延燒到日本。因其與前首相安倍晉三遇刺案的關聯，以及凶嫌山上徹也對統一教的指控，日本政府已決定根據《宗教法人法》解散統一教，啟動相關程序，向東京地方法院申請強制解散。
