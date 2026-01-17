搜索範圍達60公里丶取代美製PSTAR雷達 「鷹眼系統」公開亮相

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統15日到台南出席陸軍砲訓部關廟湯山營區啟用典禮，賴總統並視察陸軍最新裝備，在陸軍陳展的各式裝備中，除了「海馬士M142多管火箭系統」之外，赫然出現中科院最新撥交給陸軍的「鷹眼雷達接戰管制系統」。

軍方人士今天指出，「鷹眼系統」搜索範圍達60公里，已取代美製PSTAR預警雷達，可搭配DMS雙聯裝刺針飛彈提供近程低空目標搜索情資數據丶航機融合與威脅評估，執行接戰目標火力指派，掩護我軍部隊及重要防護地區周邊低空安全，遂行野戰防空任務。

廣告 廣告

砲訓部在裝備陳展中，共展示海馬士M142多管火箭系統丶海馬士指揮管制車丶陸射劍二飛彈系統發射車，以及罕系公開的「鷹眼雷達接戰管制系統」。

國軍在去年的神弓操演期間，操演部隊以雙聯裝刺針飛彈系統，發射多枚刺針飛彈全數命中。(資料照，記者蔡宗憲攝)

為汰換已屆壽十年的「機動搜索暨目標獲得雷達」(PSTAR)雷達，陸軍2022年起編列新台幣32億4749萬8千元，分批採購11套「新型目獲雷達系統」及65部雷達情資顯示器，提升外、離島野戰防空效能；另據2025年度公開預算，陸軍自2023年起換裝這型雷達，預計2026年全數換裝完成。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部曾公告一項決標案指出，該部委由軍備局401廠印製《陸軍鷹眼雷達接戰管制系統訓練手冊》，也是「鷹眼系統」名稱的首次在官方文書中曝光。

軍方人士今天指出，中科院過去曾為野戰防空系統研製車載型的「蜂眼」雷達系統，而「鷹眼系統」就是由「蜂眼」研改而來，不僅是將雷達車與指管車合而為一，搜索範圍更達到60公里，這款車載型的「鷹眼雷達接戰管制系統」，車行速度最高可達時速90公里，巡航里程也可達到400公里，具有強大的機動與偵搜能力，在操作人力的需求上，僅需3人即可操作。

砲訓部的湯山營區內設有雙聯裝刺針飛彈模擬器教室，內有多具雙聯裝刺針飛彈模擬器，可供多位官兵同時操作訓練，模擬系統結合了雷達終端機，可模擬接收中科院「鷹眼野戰防空相列雷達系統」的空中目標情資，即時引導射手接戰，有效精進飛彈班長、射手、副射手等員的協同接戰及應處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名冠上「聯合兵種旅」

「最美政戰士」自曝是制服控 葉采青私服照美到令人不可逼視

2架中國武直10直升機 刻意開啟ADS-B現身海峽中線恫嚇意味濃厚

昔因洪仲丘案與「顧律師」法庭交鋒 沈威志今成顧立雄部長帳中大將

